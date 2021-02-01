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إدارة بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت حول مجمع البيت الأبيض

10:55 م الإثنين 01 فبراير 2021
إدارة بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت حول مجمع البيت الأبيض

البيت الأبيض

واشنطن - (أ ش أ):
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت حول مجمع البيت الأبيض عندما يكون ذلك متاحاً من الناحية الأمنية.
وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين، أن هدف بايدن ونائبته هو أن "تُعدل الخدمة السرية" من محيط المبنى "بمجرد أن يكون ذلك منطقياً من وجهة نظر أمنية شاملة".
وأشارت ساكي إلى أن العمل مع الخدمة السرية في هذا الصدد يجري عن كثب.
وحول حزمة الإغاثة من تداعيات كورونا، قالت ساكي إن بايدن يعتقد أن حجمها ينبغي أن يكون متناسباً مع نطاق الأزمة الحالية وهو ما جعله يقترح حزمة تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحاجة إلى تمرير حزمة إغاثة إضافية تتعلق بتداعيات كورونا "ملحة بشكل لا يصدق".

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البيت الأبيض جين ساكي جو بايدن

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