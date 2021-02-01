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أمريكا تمول أول اختبار لكورونا في البلاد دون وصفة طبية

09:31 م الإثنين 01 فبراير 2021
أمريكا تمول أول اختبار لكورونا في البلاد دون وصفة طبية

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الحكومة الأمريكية تمول تصنيع أول اختبار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد الذي يمكن شراؤه دون وصفة طبية وأخذه ذاتيًا.

وأنتجت شركة "إيليوم" تلك الاختبارات التي يمكن عن طريقها الكشف عن (كوفيد-19) بدقة بلغت حوالي 95 في المائة في نحو 15 دقيقة.

وقال أندي سلافيت كبير مستشاري البيت الأبيض للتعامل مع (كوفيد-19) للصحفيين: "يمكن استخدامها إذا شعرت بأعراض (كوفيد-19) وكذلك لفحص الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل والمدرسة والمناسبات والأنشطة بسلام".

وستقوم إيليوم بشحن 100 ألف عبوة اختبار شهريًا إلى الولايات المتحدة من فبراير الحالي إلى يوليو المقبل.

كما منحت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية شركة إيليوم مبلغ 230 مليون دولار لتعزيز عملية التصنيع .

ووفقا لشروط العقد ، ستقوم شركة إيلوم بتصنيع أكثر من 19 مليون عبوة اختبار شهريًا بنهاية هذا العام، سيتم منح 5ر8 مليون عبوة منها لحكومة الولايات المتحدة .

البيت الأبيض الحكومة الأمريكية فيروس كورونا

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