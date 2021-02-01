أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

سفير أمريكي سابق: إدارة بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار

09:19 م الإثنين 01 فبراير 2021
سفير أمريكي سابق: إدارة بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

قال السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار.

وأضاف بيل، في مداخلة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "هذه العقوبات الدولية يجب أن تُفرَض على الفور"، مشيراً إلى أن دولا مثل الصين والهند يمكنها فعل المزيد في التطورات الجارية في ميانمار والتدخل في مسار الأحداث.

ولفت بيل إلى أن إدارة بايدن "من المحتمل أن تتخذ إجراءً" إزاء الوضع في ميانمار، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "للانتفاض ضد هذه المأساة".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونج سان سو كي، التي اعتُقِلَت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

هذا المحتوى من

جو بايدن بيل ريتشاردسون الأمم المتحدة انقلاب ميانمار

الخبر التالى:

أمريكا تمول أول اختبار لكورونا في البلاد دون وصفة طبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا