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بايدن: واشنطن تعتزم مراجعة قانون العقوبات ردًا على أحداث ميانمار

08:59 م الإثنين 01 فبراير 2021
بايدن: واشنطن تعتزم مراجعة قانون العقوبات ردًا على أحداث ميانمار

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبدأ "مراجعة فورية لقوانينا وصلاحياتنا الخاصة بفرض عقوبات، يتبعها الإجراء المناسب" ردًا على التقارير الأخيرة في ميانمار .

وقال بايدن في بيان إن على المجتمع الدولي أن يقف سويا ويضغط على جيش ميانمار للتخلي فورا عن السلطة التي انتزعها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع جميع القيود على الاتصالات اللاسلكية، والامتناع عن العنف ضد المدنيين" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن "شديد القلق والانزعاج" إزاء استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة في انقلاب، وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقال البيان: "نحن نطالب قادة الجيش في ميانمار بالإفراج عن جميع المسؤولين الحكوميين وزعماء المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما عبرت عنها الانتخابات الديمقراطيةالثامن من نوفمبر الماضي.

وأضاف بلينكن "الولايات المتحدة تقف مع شعب ميانمار في آماله في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويتعين على الجيش إبطال كل هذه الاجراءات على الفور".

كما رددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي نفس ما جاء في البيان، منوهة إلى أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اطلع الرئيس جو بايدن على الأمر.

جو بايدن ميانمار انقلاب ميانمار

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