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اليابان تستعد لتمديد الطوارئ بسبب كورونا لمدة شهر واحد

08:26 م الإثنين 01 فبراير 2021
اليابان تستعد لتمديد الطوارئ بسبب كورونا لمدة شهر واحد

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا

طوكيو - (د ب أ)

أفادت وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام محلية أخرى اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يستعد للإعلان عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إلى 7 مارس المقبل للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج، إن سوجا سوف يتخذ الخطوة الرسمية غدا الثلاثاء بعد اجتماع مع لجنة استشارية، حسبما أفادت وكالة كيودو نقلاً عن مصدر مقرب من هذه المسألة لم يكشف عن اسمه.

ويأتي هذا التمديد فيما سجلت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) انخفاضًا من ذروة انتشاره في أوائل الشهر الماضي عندما تم فرض الإجراءات الأولى لمدة شهر ، ولكن ليس بما فيه الكفاية لتضع حداً لحالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في 7 فبراير الجاري.

وقال سوجا، للصحفيين اليوم الاثنين، إن عدد المصابين في انخفاض ولكني أعتقد أنه لاتزال هناك حاجة لأخذ الحذر لفترة من الوقت.

رئيس الوزراء الياباني حالة الطوارئ فيروس كورونا

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