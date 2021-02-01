أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

هولندا: سلالة كورونا المُتحَوِرَة البريطانية وراء نصف الإصابات الجديدة لدينا

08:20 م الإثنين 01 فبراير 2021
هولندا: سلالة كورونا المُتحَوِرَة البريطانية وراء نصف الإصابات الجديدة لدينا

كورونا في هولندا

لندن - (أِ ش أ):

قال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي جونج، اليوم الاثنين، إن سلالة فيروس كورونا المُتحَوِرَة المُكتَشَفَة في بريطانيا تسببت في نصف مجمل إصابات "كوفيد-19" الجديدة المسجلة في هولندا حتى 26 يناير.

وتأتي تصريحات وزير الصحة الهولندي فيما لا يزال من المقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية في البلاد الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات الخبراء من أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكانت السلطات الصحية في هولندا أفادت الأسبوع الماضي بأن السلالة الجديدة الأسرع قابلية للانتقال كانت مسؤولة عن حوالي ثلث مجمل الحالات الجديدة في هولندا.

وأكد وزير التعليم الهولندي، أري سلوب، أمس الأحد أنه سيتم إعادة فتح المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية في هولندا كما هو مخطط له في 8 فبراير، فيما ستبقى المدارس الثانوية والنوادي مغلقة.

وسجلت هولندا أكثر من 970 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة مرتبطة به منذ بداية الجائحة.

هذا المحتوى من

هولندا سلالة كورونا المُتحَوِرَة فيروس كورونا وزير الصحة الهولندي

الخبر التالى:

نائب يميني في استونيا يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:45 طفاية و3 ساعات حاسمة.. أسرار جديدة في حريق برج "دائري الهرم"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا