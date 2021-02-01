بايدن يهدد بإعادة فرض العقوبات على ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري
وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المسؤولين عن الانقلاب على الديمقراطية في ميانمار "ستتم محاسبتهم"، لافتًا إلى احتمالية إعادة فرض عقوبات على ميانمار.
وقال بايدن، في بيان، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على بورما على مدى العقد الماضي، بناء على تقدمها نحو الديمقراطية، وسيتطلب عكس هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، تليها الإجراءات المناسبة".
وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم على محاسبة الأفراد المسؤولين عن الانقلاب على الديمقراطية في ميانمار".
فيما أعلن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع حلفائها وشركائها حول الوضع في ميانمار".
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