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فشل محاولة إرسال صاروخ صيني إلى الفضاء

08:15 م الإثنين 01 فبراير 2021
فشل محاولة إرسال صاروخ صيني إلى الفضاء

صاروخ صيني

بكين - (د ب أ)

أفادت تقارير إخبارية بأن محاولة إطلاق صاروخ تابع لشركة صناعات الفضاء الصينية الخاصة "أي سبيس" باءت بالفشل اليوم الاثنين، بعد فترة قصيرة من اطلاق الصاروخ من قاعدة جيوجوان الفضائية في صحراء جوبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مسؤولين بالقاعدة الفضائية قولهم إنه تم رصد "أداء غير طبيعي" أثناء طيران الصاروخ.

وتقول شركة "أي سبيس" إن الصاروخ الذي يحمل اسم "هايبر بولا 1" ويبلغ طوله عشرين مترًا يمكنه أن يحمل في الظروف العادية شحنة تزن نحو 300 كيلوجراما ويصل بها إلى مدار منخفض حول الأرض. ولم يتضح طبيعة الشحنة التي كان الصاروخ يحملها اليوم.

وكانت محاولة اليوم هي ثاني عملية اطلاق لهذه النوعية من الصواريخ التجارية.

وأرسلت شركة "أي سبيس" ومقرها العاصمة الصينية بكين قمرين اصطناعيين إلى مدارايهما حول الأرض للمرة الأولى في يوليو عام 2019، وكانت تلك الرحلة بمثابة "علامة فارقة" بالنسبة لشركات الفضاء الخاصة في الصين في ذلك الوقت.

وتسعى عشرات الشركات الخاصة الصينية في الوقت الحالي كي تجد لنفسها موطئ قدم في مجال الفضاء.

صاروخ صيني قاعدة جيوجوان الفضائية شركة صناعات الفضاء الصينية

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