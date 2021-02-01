أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

إسرائيل وكوسوفو تقيمان علاقات دبلوماسية في مراسم عبر "زووم"

06:31 م الإثنين 01 فبراير 2021
إسرائيل وكوسوفو تقيمان علاقات دبلوماسية في مراسم عبر "زووم"

إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

أقامت إسرائيل وكوسوفو علاقات دبلوماسية بينهما، اليوم الاثنين، في مراسم جرت عبر موقع زووم بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وما تلا ذلك من إلغاء رحلة وفد كوسوفو إلى القدس.

وفي الفعالية التي جرى بثها على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، وقع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكينازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناي الاتفاق الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعبر اتصال مع الصحفيين أكد المسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، أن هذا الاتفاق يجعل كوسوفو أول دولة يمثل فيها المسلمون الأغلبية، تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورغم عدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل وكوسوفو في السابق، إلا أن العلاقات بين البلدين كانت ودية، بما في ذلك المساعدات التي قدمتها إسرائيل لكوسوفو خلال أزمة كورونا.

وقالت وزيرة خارجية كوسوفو: "شعبينا لديهما تاريخ من الصداقة واليوم نبدأ الرحلة كدولتين"، وأضافت: "نحن لدينا نفس القيم المتمثلة في الديمقراطية والحرية".

يذكر أن إسرائيل أبرمت، بوساطة من الولايات المتحدة اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في أول اعتراف بالدولة العبرية من جانب دول عربية منذ ربع قرن.

إسرائيل كوسوفو موقع زووم فيروس كورونا

الخبر التالى:

الشرطة البلجيكة تعلن عن حادث طعن في بروكسل داخل إحدى محطات المترو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة محمد عبدالنبي مخرج فوازير نيللي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا