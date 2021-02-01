إسرائيل وكوسوفو تقيمان علاقات دبلوماسية في مراسم عبر "زووم"

تل أبيب - (د ب أ)

أقامت إسرائيل وكوسوفو علاقات دبلوماسية بينهما، اليوم الاثنين، في مراسم جرت عبر موقع زووم بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وما تلا ذلك من إلغاء رحلة وفد كوسوفو إلى القدس.

وفي الفعالية التي جرى بثها على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، وقع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكينازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناي الاتفاق الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعبر اتصال مع الصحفيين أكد المسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، أن هذا الاتفاق يجعل كوسوفو أول دولة يمثل فيها المسلمون الأغلبية، تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورغم عدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل وكوسوفو في السابق، إلا أن العلاقات بين البلدين كانت ودية، بما في ذلك المساعدات التي قدمتها إسرائيل لكوسوفو خلال أزمة كورونا.

وقالت وزيرة خارجية كوسوفو: "شعبينا لديهما تاريخ من الصداقة واليوم نبدأ الرحلة كدولتين"، وأضافت: "نحن لدينا نفس القيم المتمثلة في الديمقراطية والحرية".

يذكر أن إسرائيل أبرمت، بوساطة من الولايات المتحدة اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في أول اعتراف بالدولة العبرية من جانب دول عربية منذ ربع قرن.