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وزيرة ألمانية تتوقع زيادة توريدات لقاحات كورونا اعتبارًا من أبريل

06:11 م الإثنين 01 فبراير 2021
وزيرة ألمانية تتوقع زيادة توريدات لقاحات كورونا اعتبارًا من أبريل

لقاح كورونا

برلين - (د ب أ)

من المنتظر أن تزيد توريدات لقاحات كورونا إلى ألمانيا، بشكل كبير اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي وذلك حسب وثيقة صادرة عن وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين.

ووفقا لهذه الوثيقة، فإن من المتوقع وصول 3ر18 مليون جرعة في الربع الحالي تليها 1ر77 مليون جرعة في الربع الثاني و6ر126 مليون جرعة في الربع الثالث.

وأفادت توقعات الوزارة بأن من المنتظر وصول 2ر100 مليون جرعة أخرى خلال الربع الأخير من العام الحالي.

لقاحات كورونا برلين وزارة الصحة الألمانية

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