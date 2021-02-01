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بدء حملة التطعيم باللقاح الروسي في شرق أوكرانيا

05:43 م الإثنين 01 فبراير 2021
بدء حملة التطعيم باللقاح الروسي في شرق أوكرانيا

لقاح سوتنيك الروسي

كييف - (د ب أ)

بدأت المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، اليوم الاثنين، بتطعيم السكان باللقاح الروسي "سبوتنيك في" على الرغم من الحظر المفروض على جميع أنحاء البلاد على اللقاح.

وتلقى أول العاملين الطبيين والعاملين في الخدمة الاجتماعية وممثلي الأجهزة الأمنية لقاح "سبوتنيك في" اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في شرق أوكرانيا.

وتأتي عمليات التطعيم بعد أيام قليلة من حظر البرلمان في العاصمة كييف اللقاح الروسي .

وسجلت منطقتا لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين الأوكرانيتين ما يزيد على 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا فيهما منذ بدء تفشي الجائحة، وأكثر من ألفي حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الفتاك.

ويقول المراقبون إن العدد الحقيقي للحالات في المنطقة التي يعيش فيها ما يقدر بنحو 6ر3 مليون شخص أكبر بكثير من الرقم المعلن.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 13 ألف شخص قُتلوا منذ عام 2014 نتيجة للقتال بين القوات الحكومية والوحدات الانفصالية المتمردة المدعومة من روسيا.

وفي الوقت نفسه، تعتمد كييف على اللقاحات الغربية، حيث من المتوقع أن تتم أول عملية تسليم في غضون أسبوعين. ووفقاً لتوقعات مجلة الإيكونوميست البريطانية، لن تكون اللقاحات متاحة على نطاق واسع في أوكرانيا حتى عام 2023.

اللقاح الروسي أوكرانيا سبوتنيك في فيروس كورونا

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