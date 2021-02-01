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الادعاء الروسي يطالب بتوقيع عقوبة السجن على نافالني

05:34 م الإثنين 01 فبراير 2021
الادعاء الروسي يطالب بتوقيع عقوبة السجن على نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني

موسكو - (د ب أ)

طالب ممثلو الادعاء في روسيا بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، بعد يوم من احتجاز الشرطة عددًا غير مسبوقًا من المشاركين في مظاهرات احتجاج على الرئيس فلاديمير بوتين في ثاني نهاية أسبوع على التوالي.

وقال مكتب الادعاء العام اليوم الاثنين، إنه اتفق مع جهاز السجون الاتحادية على أن نافالني انتهك مرارا شروط الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع وقف التنفيذ الصادر بحقه للفساد المالي، ويجب أن يصدر بحقه حكما بالسجن مع النفاذ ردًا على ذلك، بحسب ما جاء في بيان عبر موقع إلكتروني.

وتثير الدعوة لسجن نافالني في جلسة استماع تقام غدًا في موسكو احتمالية المواجهة بين الكرملين ومعارضي بوتين بعدما احتجزت الشرطة 5414 شخصًا خلال مظاهرات أمس الأحد التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد، بحسب موقع "أو في دي إنفو".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا إلى الإفراج عن نافالني الذي يخطط أنصاره لمزيد من المظاهرات خارج المحكمة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويقبع زعيم المعارضة في الحجز منذ منتصف يناير الماضي، بعدما تحدى التهديدات بالاعتقال عند العودة لروسيا قادما من ألمانيا حيث كان يعالج من اعتداء بغاز الأعصاب نوفيتشوك. وألقى نافالني والدول الغربية باللائمة بشأن هذا الاعتداء على جهاز الأمن الروسي وهو ما ينفيه الكرملين.

أليكسي نافالني روسيا موسكو

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