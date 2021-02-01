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أمريكا: إيران على بعد أشهر من إنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي

05:28 م الإثنين 01 فبراير 2021
أمريكا: إيران على بعد أشهر من إنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - أ ش أ
حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من أن إيران قد تفصلها أشهر عن صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به.
وقال في حوار مع محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن "إيران على بعد أشهر من أن تصبح لها القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لسلاح نووي"، محذرا أن الفترة قد تنخفض إلى "أسابيع في حالة واصلت إيران رفع القيود الواردة في الاتفاق النووي".
وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة راغبة في العودة للامتثال بالاتفاق النووي إذا ما فعلت إيران ذلك، ثم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها على اتفاق أطول وأقوى يشمل القضايا الأخرى".
من جهة أخرى، قال بلينكن إن "الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وربما اتخاذ إجراءات ضد روسيا أيضا في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية".
وكانت الولايات المتحدة انسحبت في العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي، فيما عملت طهران تباعا على خفض التزاماتها بموجب الاتفاق.

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أنتوني بلينكن سلاح نووي أمريكا إيران

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