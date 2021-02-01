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السودان: نحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا.. ولن نفرط في شبر من أرضنا

04:11 م الإثنين 01 فبراير 2021
السودان: نحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا.. ولن نفرط في شبر من أرضنا

رئيس مجلس السيادة السوداني

الخرطوم - (د ب أ):

أكد مجلس السيادة السوداني الحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وشدد في الوقت نفسه على عدم التفريط في شبر من الأراضي السودانية.

ونقلت صفحة مجلس السيادة على موقع فيسبوك عن عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا القول إن السودان حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة.

وأضاف خلال زيارة لجيبوتي: "الحدود تم ترسيمها، والسودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية".

وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه بالحل السلمي، وأكد أن "السودان لن يفرط في شبر من أراضيه".

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 1995 ، وأعلن لاحقا أنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.

مجلس السيادة السوداني السودان إثيوبيا جيبوتي

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