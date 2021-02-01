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جورجيا تعلن استئناف الرحلات الجوية وتسهيل الدخول إلى أراضيها

03:52 م الإثنين 01 فبراير 2021
جورجيا تعلن استئناف الرحلات الجوية وتسهيل الدخول إلى أراضيها

ارشيفية

تبليسي - أ ش أ

أعلنت السلطات الجورجية، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، وتبسيط الدخول إلى أراضي البلاد للمواطنين الأجانب ومواطني الدولة اعتبارًا من اليوم.

وأشارت الخارجية الجورجية - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه يمكن لجميع الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد 19" ولديهم وثيقة بذلك الدخول إلى جورجيا دون شروط، وفي المقابل يمكن للمواطنين أو المقيمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الدخول إلى جورجيا، إذا كان لديهم اختبار "بي سي أر" سلبي تم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة.

في الوقت نفسه، دعت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ناتيا تورنافا، شركات الطيران التي ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى جورجيا بعدم السماح للأشخاص الذين ليس لديهم نتائج اختبار "بي سي أر" أو وثيقة تطعيم الصعود على متن الطائرة.

وبالنسبة لمواطني جورجيا، تم إلغاء شرط الالتزام بالخضوع للعزلة الذاتية للمدة المتعارف عليها عند عودتهم إلى وطنهم.

ويمكن لمواطني جورجيا الذين يدخلون البلاد تقديم اختبار "بي سي أر" سلبي والخضوع للعزلة الذاتية لمدة ثمانية أيام، أو إجراء اختبار "بي سي أر" إضافي على نفقتهم الخاصة في اليوم الثالث بعد الوصول إلى البلاد بدون الخضوع للعزلة الذاتية، وفي حال لم يكن لدى المواطن اختبار "بي سي أر" سلبي معه، فإنه يخضع لعزل إلزامي لمدة 12 يوما.

جدير بالذكر أن السلطات الجورجية أغلقت منذ منتصف مارس 2020، الحدود البرية والحركة الجوية مع جميع الدول بسبب جائحة فيروس كورونا.

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جورجيا الرحلات الجوية الخارجية الجورجية

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