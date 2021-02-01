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البحرين: حظر إقامة أي فعاليات رياضية دون موافقة مسبقة

03:51 م الإثنين 01 فبراير 2021
البحرين: حظر إقامة أي فعاليات رياضية دون موافقة مسبقة

البحرين

المنامة - أ ش أ

قررت مملكة البحرين حظر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة، على أن تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الذي أصدره الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية.

وقضى القرار بأن تتولى إدارة الشئون القانونية والتراخيص -دون غيرها- فور تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه.

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البحرين حظر إقامة فعاليات رياضية فيروس كورونا

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