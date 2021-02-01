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تونس تطبق حجر صحي إجباري للوافدين بداية من اليوم

01:27 م الإثنين 01 فبراير 2021
تونس تطبق حجر صحي إجباري للوافدين بداية من اليوم

تونس

تونس - أ ش أ

طبقت تونس، اليوم الإثنين، قرار الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام للمسافرين الوافدين إلى البلاد ، والذي أصدرته وزارة الصحة في 25 يناير الماضي .

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أفادت - في بيان - أنه يتعين على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بإجبارية القيام بتحليل "بي سي آر"، وتقديم ما يفيد سلبية التحليل في مدة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.

وتضمن البيان، قائمة المراكز المعدة للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتعين على المعنيين بالحجر الصحي الإجباري تقديم وثيقة الحجر ووصل الخلاص (Voucher) عند السفر .

وأضاف البيان أنه يمكن القيام بتحليل "بي سي آر" في اليوم السابع من الحجر الصحي لكل من يرغب في ذلك على نفقته الخاصة، وفي صورة سلبية الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة.

هذا المحتوى من

تونس حجر صحي إجباري المسافرين وزارة الصحة التونسية

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