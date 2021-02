اتهامات بالتزوير انتهت بانقلاب عسكري.. ماذا حدث في ميانمار؟ (صور)

كتبت– إيمان محمود:

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شهدت ميانمار انقلابا عسكريا أطاح بحكومة أونغ سان سو كي، بعد مداهمات عسكرية نفّذها الجيش، واعتقل على إثرها عددا من المسؤولين في المناصب العليا بالبلاد، ليتولى هو إدارة البلاد.

وأكد جيش ميانمار في بيان نقله تلفزيون "مياوادي" التابع له، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، ونقل السلطة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هلاينغ".

وقال الجيش في بيانه إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة، متعهدًا بتنظيم انتخابات حرة وعادلة فور رفع حال الطوارئ.

وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة مدة نصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان للعامين 1962 و1988.

ماذا حدث؟

قبل ساعات، نفّذ جيش ميانمار، عددا من الاعتقالات كان في مقدمتها الزعيمة أونج سان سو كي، والرئيس وين ميينت، ومسؤولون آخرون بحسب المتحدث باسم الحزب، مشيرًا إلى أنهم محتجزون في العاصمة نايبيداو.

وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم أن يتصرفوا وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضًا، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وفيما سرت شائعات في الأيام الماضية عن احتمال حدوث انقلاب، تركت سان سو تشي رسالة إلى الشعب نشرها رئيس حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحضّ فيها على عدم قبول الانقلاب.

وكتبت أن الجيش يحاول "إغراق البلاد من جديد في ديكتاتورية عسكرية متجاهلاً وباء كوفيد-19"، مطالبة الشعب "بالرد بصوت واحد".

UPDATE: Military Coup in Myanmar#Myanmar military tanks, trucks and soldiers are seen on the road to Parliament and the President’s Office in #Naypyitaw, and outside a government guesthouse for lawmakers that was closed by the military, on Monday. #militarycoup #Save pic.twitter.com/lesL7C9h6T