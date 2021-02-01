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البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة مقديشيو الصومالية

01:21 م الإثنين 01 فبراير 2021
البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة مقديشيو الصومالية

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - أ ش أ

أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة مقديشيو بالصومال؛ والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين- عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الشنيع.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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وزارة الخارجية البحرينية البحرين مدينة مقديشيو الصومال هجوم إرهابي

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