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اليونان تسجل أول إصابة بكورونا الجنوب إفريقي المتحور

01:20 م الإثنين 01 فبراير 2021
اليونان تسجل أول إصابة بكورونا الجنوب إفريقي المتحور

أرشيفية

أثينا - أ ش أ
أعلنت اليونان تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة شديدة العدوى المكتشفة في جنوب إفريقيا، وذلك في مدينة "سالونيك" شمالي البلاد.
وقال نيكوس هاردالياس، نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات في وزارة حماية المواطن، إن الفيروس المتحور رُصد للمرة الأولى في سالونيك، وتعود الإصابة لأحد مسؤولي الكنيسة، موضحا "ليس هناك ما يدعو إلى الذعر"، بحسب ما نقلته صحيفة "جريك سيتي تايمز" المحلية اليوم الاثنين.
وأضاف أن السلطات - بالتعاون مع المدينة وأفراد الأبرشيات المعنية - ستشرع في إجراء اختبارات شاملة وتعقب المخالطين، مشيرا إلى أنه من غير المعروف كيف وصلت تلك السلالة المتحورة إلى اليونان، وأن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا ستستمر بشكل طبيعي.
وسجلت اليونان إجمالي إصابات بالفيروس 156 ألفا و473 إصابة، و5 آلاف و779 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الفيروس على أراضيها في نهاية فبراير الماضي، علما بأن العدد الأكبر منها أحصي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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