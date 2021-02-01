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بدء عملية انتخاب الحكومة الليبية المؤقتة في سويسرا

01:19 م الإثنين 01 فبراير 2021
بدء عملية انتخاب الحكومة الليبية المؤقتة في سويسرا

قوات الحكومة الليبية - أرشيفية

جنيف - (د ب أ):

بدأت عملية انتخاب حكومة ليبية انتقالية اليوم الاثنين بجلسات استماع لـ45 مرشحا.

ويهدف القادة المؤقتون إلى قيادة الدولة المنكوبة بالصراعات حتى الانتخابات المقرر إجراؤها على المستوى الوطني في ديسمبر.

ويجتمع منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا حتى يوم الجمعة لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن مندوبي الجبهة الديمقراطية الليبية البالغ عددهم 75 مندوبا، والذين يمثلون القوى السياسية الممزقة في ليبيا، يجب أن يعملوا من أجل مستقبل بلدهم وليس من أجل مصالحهم الخاصة.

كما قالت الدبلوماسية الأمريكية للمندوبين المجتمعين: "هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة".

وأشارت وليامز إلى أن الشعب الليبي يدعم هذه العملية. وقالت: "إنهم يريدون أن تنجحوا، لا تخذلوهم".

وعلى الرغم من أن مكان الاجتماع الانتخابي ظل سريا، إلا أن جلسات استماع المرشحين يتم بثها مباشرة حتى يتمكن الجمهور الليبي من التعرف على إجابات المرشحين على أسئلة المواطنين.

ومن المقرر أن يتم استبدال الحكومة الانتقالية الناتجة عن هذا الانتخاب ليحل مكانها حكومة منتخبة ديمقراطيا بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

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