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مصرع شخصين من بينهم فرد أمني في انفجار استهدف مركبة عسكرية بكابول

01:16 م الإثنين 01 فبراير 2021
مصرع شخصين من بينهم فرد أمني في انفجار استهدف مركبة عسكرية بكابول

انفجار ارشيفية

كابول - أ ش أ

لقي أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية، ومدني واحد مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر انفجار استهدف مركبة عسكرية في العاصمة كابول.

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنه لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

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انفجار كابول قوات الأمن الأفغانية

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