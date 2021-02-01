مصرع شخصين من بينهم فرد أمني في انفجار استهدف مركبة عسكرية بكابول

كابول - أ ش أ

لقي أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية، ومدني واحد مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر انفجار استهدف مركبة عسكرية في العاصمة كابول.

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنه لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.