مصرع شخصين من بينهم فرد أمني في انفجار استهدف مركبة عسكرية بكابول
كابول - أ ش أ
لقي أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية، ومدني واحد مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر انفجار استهدف مركبة عسكرية في العاصمة كابول.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنه لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.
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