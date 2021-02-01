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تركيا تدين انقلاب ميانمار وتعرب عن قلقها بشأن الروهينجا

12:18 م الإثنين 01 فبراير 2021
تركيا تدين انقلاب ميانمار وتعرب عن قلقها بشأن الروهينجا

أرشيفية

اسطنبول - (د ب أ):
أدانت تركيا بشدة"استيلاء جيش ميانمار على السلطة"، وأكدت معارضتها "لأي نوع من الانقلابات والتدخلات العسكرية".
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الإثنين :"نأمل ألا يؤدي هذا التطور الأليم إلى تفاقم أوضاع مسلمي الروهينجا، الذين يعيشون في ظروف قاسية في ميانمار".
ودعت أنقرة إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المنتخبين والمدنيين الذين ترددت أنباء عن اعتقالهم، وأكدت على ضرورة انعقاد البرلمان الجديد الذي اختارته "الإرادة الحرة" للشعب، في أقرب وقت ممكن.

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