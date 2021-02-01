جداول الامتحانات.. 12 قرارًا مهمًا لمجلس جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، 12 قرارا وتوجيها مهما تتعلق بمواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول والأبحاث والتحول الرقمي.

ووفقا للدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، جرى اتخاذ 12 قرارا مهما هي:

- عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فور العودة إلى الدراسة مباشرة في 20 فبراير الجاري.

- إعلان جداول الامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.

- تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات.

- توفير مخزون كبير من المواد المطهرة ومعدات التطهير وقاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعي المناسب بين الطلاب.

- تقديم الدعم لكافة الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في هذا الإطار.

- دعوة كافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتقدم بمقترحاتهم البحثية في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19) من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

- إنشاء معامل إلكترونية متعددة الاستخدام على مرحلتين بعدد من الكليات ومجمع أبيس، تعمل كمنصات رقمية ووحدات مركزية لأداء الامتحانات الإلكترونية، لتصبح جاهزة في أقرب وقت ممكن.

- وافق المجلس على إقرار شهادة "أساسيات التحول الرقمي" شرطا لمنح طلاب الدراسات العليا "دبلومة – ماجستير – دكتوراه" درجاتهم بديلا عن شهادة الـ ICDL، وذلك بدءا من ربيع 2021.

- فتح فصول اختيارية لتعليم اللغة الألمانية بالتعاون مع معهد جوتة لطلاب كليتي الطب والهندسة، وسيجري التنسيق لدخول باقي الكليات لاحقا، وذلك بهدف فتح المجال لعمل الخريجين في ألمانيا، وإقامة دراسات وأبحاث مشتركة.

- وافق المجلس على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا، تمهيدا لإنشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاثة.

- وافق المجلس على ترقية 7 أعضاء هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ، و4 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 70 مدرسا، بالإضافة إلى منح 54 درجة دكتوراه، و 120 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.

- وافق المجلس على بروتوكول التعاون المشترك بين شركة أسبك وجامعة الإسكندرية بشأن التدريب.