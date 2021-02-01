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بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا

04:19 ص الإثنين 01 فبراير 2021
بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

هامبورج - (د ب أ):

بدأت لوفتهانزا مساء الأحد أطول رحلة طيران بدون توقف في تاريخ شركة الطيران الألمانية، متجهة من مدينة هامبورج الألمانية إلى جزر فوكلاند - على بعد 13700 كيلومتر.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة الخاصة 15 ساعة و 35 دقيقة.

ويوجد على متن الطائرة المتجهة إلى قاعدة "ماونت بليزانت" العسكرية باحثون من معهد ألفريد فيجنر الألماني والطاقم الجديد لكاسحة الجليد البحثية الألمانية "بولارسترن".

وبمجرد وصولهم إلى جزر فوكلاند، سيصعد الطاقم على كاسحة الجليد لقضاء شهرين في بحر "ويديل" في أنتاركتيكا لجمع بيانات طويلة الأجل حول التنبؤات المناخية.

شركة لوفتهانزا طاقم أنتاركتيكا مدينة هامبورج الألمانية الرحلات الجوية

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