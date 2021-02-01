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العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري

12:40 ص الإثنين 01 فبراير 2021
العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري

الملك محمد السادس

الرباط - (أ ش أ):

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بوهاري، استعرض خلالها التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

أفاد بيان الديوان الملكي المغربي، اليوم، أن المباحثات الهاتفية تطرقت إلى مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها خط الغاز نيجيريا-المغرب وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

يذكر أن العاهل المغربي زار نيجيريا في ديسمبر 2016، كما زار الرئيس النيجيري المغرب في يونيو 2018.

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