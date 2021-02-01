العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري
الرباط - (أ ش أ):
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بوهاري، استعرض خلالها التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
أفاد بيان الديوان الملكي المغربي، اليوم، أن المباحثات الهاتفية تطرقت إلى مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها خط الغاز نيجيريا-المغرب وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
يذكر أن العاهل المغربي زار نيجيريا في ديسمبر 2016، كما زار الرئيس النيجيري المغرب في يونيو 2018.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
165418
عدد المصابين
-
129293
عدد المتعافين
-
9263
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103066730
عدد المصابين
-
74683577
عدد المتعافين
-
2226548
عدد الوفيات
إعلان