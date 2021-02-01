أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

شرطة بروكسل تحتجز حوالى 500 شخص خلال احتجاج ضد إجراءات مكافحة كورونا

12:22 ص الإثنين 01 فبراير 2021
شرطة بروكسل تحتجز حوالى 500 شخص خلال احتجاج ضد إجراءات مكافحة كورونا

شرطة بروكسل

بروكسل - (د ب أ):

احتجزت الشرطة في بروكسل 488 شخصا في مظاهرات غير مرخصة احتجاجا على إجراءات الحد من فيروس كورونا في بلجيكا اليوم الأحد، وكانت الاحتجاجات أصغر مما كان يعتقد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أوليفييه سلوسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه عقب العديد من الدعوات للاحتجاج، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دفعت رجال الأمن للتواجد بشكل كبير، تظاهر حوالي 500 شخص في عدد من الأماكن بأنحاء المدينة.

وكتبت شرطة بروكسل على تويتر "نحن ننهى المظاهرة خارج المحطة المركزية".

ووفقا للشرطة، تمت مصادرة مواد خطرة بما في ذلك مواد حارقة وسكاكين ومفرقعات نارية وقفازات أصابع ذات أجزاء صلبة.

واستعدت بلجيكا لتوسيع محتمل لنطاق الاحتجاجات ضد قيود مكافحة فيروس كورونا بعد أن واجهت جارتها هولندا احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في الأسابيع الأخيرة.

شرطة بروكسل مكافحة كورونا فيروس كورونا بلجيكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا