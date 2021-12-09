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بارزاني يبحث هاتفيا مع وزيرة الداخلية البريطانية أوضاع المهاجرين الكرد في أوروبا

11:37 م الخميس 09 ديسمبر 2021
بارزاني يبحث هاتفيا مع وزيرة الداخلية البريطانية أوضاع المهاجرين الكرد في أوروبا

مسرور بارزاني

بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني اليوم الخميس هاتفياً مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أوضاع المهاجرين الكرد في أوروبا.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العصابات والمهربين الذين يخدعون ويضللون المهاجرين.

وشدد بارزاني على أهمية التنسيق بين بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لمشكلة المهاجرين، مشيرا إلى أن تهديدات الإرهاب ومخاطره وعدم استقرار الوضع الأمني أحد أسباب ازدياد الهجرة.

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Asha
مسرور بارزاني أوروبا وزارة الداخلية البريطانية بغداد

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