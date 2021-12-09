العراق:دفن رفات 41 مدنيا إيزيديا في قريتهم من ضحايا تنظيم داعش

بغداد - (د ب أ):

جرت في إحدى قرى قضاء سنجار 120كيلو مترا جنوب غرب الموصل، اليوم الخميس، مراسم شعبية وحكومية لدفن جثامين 41 مدنيا إيزيديا قتلوا على يد مسلحي تنظيم داعش أوائل أغسطس 2014، بعد التعرف على هويات الضحايا.

وحضر المراسم الأب الروحي للإيزيديين بابا شيخ وممثلي رئيس جمهورية العراق، وعدد من كبار المسؤولين، وأعداد كبيرة من ذوي الضحايا والمواطنين الإيزيديين.

وقام تنظيم داعش في 3 أغسطس 2014 بالهجوم على منطقة سنجار ذات الغالبية الإيزيدية وبحسب الإحصائيات الرسمية، قام مسلحو التنظيم بخطف نحو 6500 من الإيزيديين وقتل نحو 1290 شخصاً منهم بالرصاص، وتم حتى الآن العثور على 105 مقابر جماعية تضم رفات الضحايا.

و قال نايف جاسم، مختار قرية كوجو والمشرف على مراسم دفن رفات الضحايا اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "هذه الرفات تم العثور عليها في وقت سابق في المقابر الجماعية في مركز مدينة سنجار وقرية كوجو وتم انتشالها تحت إشراف فريق يونامي الأممي ومن ثم إرسالها إلى الطب العدلي في بغداد، وبعد أخذ عينات الحامض النووي (دي إن إيه ) من ذوي الضحايا، تم التعرف على هويات الضحايا وتم اليوم دفن الرفات في مراسم دينية ورسمية".

وقال الأب الروحي للإيزيديين، بابا شيخ، لـ (د.ب.أ) إن "ما نشاهده من مأساة إنسانية اليوم هي إبادة جماعية وداعش حاول أن ينهي الإيزيديين ويقضي عليهم وفعل كل هذه الجرائم بحق هذه الديانه المسالمه التي لا تريد سوى الخير والسلام للبشريه".

وأضاف بابا شيخ قائلا أتمنى أن يأتي يوم وتتحقق العداله في جميع أنحاء العالم وتنتهي الحروب".