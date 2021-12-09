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تونس: حركة النهضة تعلن عن حالة وفاة إثر اندلاع حريق بمقرها

07:24 م الخميس 09 ديسمبر 2021
تونس: حركة النهضة تعلن عن حالة وفاة إثر اندلاع حريق بمقرها

تونس

تونس - (د ب أ):

أعلنت حركة النهضة الإسلامية عن حالة وفاة إثر اندلاع حريق بمقرها المركزي في العاصمة في وقت سابق اليوم.

واندلع حريق هائل طال مكاتب المقر ودفع بعض الموظفين والقياديين إلى محاولة النجاة من ألسنة النيران والدخان عبر القفز من الشرفات.

وأظهرت مقاطع فيديو إصابة القيادي علي العريض إثر سقوطه من إحدى الشرفات.

ولم تتضح أسباب اندلاع الحريق.

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