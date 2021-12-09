أول وأصغر امرأة تتولى المنصب.. من هي وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة؟

وكالات:

تولى منصب حقيبة الخارجية في ألمانيا، أول وأصغر امرأة في تاريخ البلاد، بعد اختيار آنالينا بيربوك، التي تتشارك رئاسة حزب الخضر مع روبرت هابيك.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الخارجية الألمانية، أن بيربوك، تولت منصب وزيرة الخارجية الاتحادية منذ 8 ديسمبر2021.

توصف الأم لطفلين، المتزوجة من المستشار السياسي دانيال هوليفليش، بأنها سريعة الحركة ومتشددة، إضافة إلى اهتمامها الدقيق بتفاصيل السياسة، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ونشأت بيربوك في مزرعة بالقرب من مدينة هانوفر الشمالية، وقد تعرفت مبكرا على السياسة عندما اصطحبها والداها إلى مظاهرات مناهضة للأسلحة النووية في الثمانينيات.

أصغر وزيرة خارجية لألمانيا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن بيربوك، هي أصغر وزيرة للخارجية في ألمانيا. ولدت في 15 ديسمبر 1980 في هانوفر.

وفي العام 2000، حصلت على شهادة التخرج المدرسية المؤهلة للتعليم العالي، ودرست بين العامين 2000 إلى 2005 العلوم السياسية مع التخرج بشهادة تحضيرية للدبلوم الجامعي الألماني من جامعة هامبورج، فضلا عن دراسة القانون الدولي العام مع التخرج بشهادة الماستر في القانون، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

عملت في الفترة بين 2005 إلى 2008 كموظفة مساعدة ومديرة مكتب عضو البرلمان الأوروبي إليزابيث شرودتر. وفي العام 2009 تولت منصب رئيسة حزب تحالف 90/ حزب الخضر في ولاية براندنبورج.

لهجة أكثر صرامة ضد روسيا والصين

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعدت بيربوك بحقن الدبلوماسية الألمانية بجرعة منشطات، ولا سيما من خلال تبني لهجة أكثر حزما تجاه كل من روسيا والصين.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "سياسة خارجية ألمانية قوية ومنفتحة لكن نشطة".

وبيربوك معارضة شرسة لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" الذي سيسمح بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا من دون المرور عبر أوكرانيا التي كانت حتى الآن دولة الترانزيت التقليدية لهذه المادة الحيوية.