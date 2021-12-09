رئيس الوزراء الكرواتي يتعهد بمساعدة أوكرانيا في إعادة دمج منطقة دونباس

زغرب - (أ ش أ):

تعهد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش اليوم الخميس بمساعدة بلاده أوكرانيا على تحقيق اثنتين من أهم أولوياتها وهي إعادة دمج منطقة دونباس إلى أراضيها بصورة سلمية، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء هينا لكرواتية.

يذكر أن موسكو سبق أن حذرت من أن أي تصعيد خطير في الصراع بمنطقة دونباس قد "يدمر" أوكرانيا، فيما وصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهته عن قلقه مما وصفه بحشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا.