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رئيس الوزراء الكرواتي يتعهد بمساعدة أوكرانيا في إعادة دمج منطقة دونباس

05:36 م الخميس 09 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الكرواتي يتعهد بمساعدة أوكرانيا في إعادة دمج منطقة دونباس

أندريه بلينكوفيتش

زغرب - (أ ش أ):

تعهد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش اليوم الخميس بمساعدة بلاده أوكرانيا على تحقيق اثنتين من أهم أولوياتها وهي إعادة دمج منطقة دونباس إلى أراضيها بصورة سلمية، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء هينا لكرواتية.

يذكر أن موسكو سبق أن حذرت من أن أي تصعيد خطير في الصراع بمنطقة دونباس قد "يدمر" أوكرانيا، فيما وصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهته عن قلقه مما وصفه بحشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء الكرواتي أوكرانيا منطقة دونباس

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