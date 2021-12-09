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منظمة الصحة العالمية تعارض إتاحة جرعات اللقاح المعززة للجميع

05:31 م الخميس 09 ديسمبر 2021
منظمة الصحة العالمية تعارض إتاحة جرعات اللقاح المعززة للجميع

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):

تمسكت منظمة الصحة العالمية برفضها لإتاحة جرعات اللقاح المعززة المضادة لكوفيد- 19 على مستوى العالم، تحقيقا لمصلحة جعل الجرعات الأولى أكثر توافرا في سائر أرجاء العالم.

وقال أليخاندرو كرافيوتو، رئيس المجلس الاستشاري المستقل للمناعة اليوم الخميس إن ذلك يهدف لتحقيق العدالة في توزيع اللقاح.

وأوضح كرافيوتو أن الوضع مختلف بالنسبة لأصحاب أجهزة المناعة الضعيفة، الذي أوصى المجلس بالفعل بحصولهم على جرعة ثالثة.

وأوضح أنه طالما لم تتوفر لقاحات كافية، لابد أن تظل الأولوية لتقديم جرعة أو جرعتين أساسيتين من اللقاح لجميع سكان العالم.

وأضاف كرافيوتو إن التطعيم الكامل، أي الحصول على جرعتين من لقاح فايزر/ بيونتيك أو موديرنا، يوفر للأشخاص مستوى جيدا من الحماية يدوم ستة أشهر على الأقل ضد الأعراض الشديدة.

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