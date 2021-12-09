"قفزوا من الشرفة".. حريق في مقر حزب حركة النهضة في تونس (فيديو)

(وكالات):

اندلع حريق هائل في المقر المركزي لحزب حركة النهضة الإسلامية في العاصمة تونس اليوم الخميس، فيما توافدت سيارات الإطفاء لاحتواء ألسنة النيران.

وتصاعد الدخان الأسود من طوابق البناية العالية للحزب في منطقة مونبليزير بينما كان عدد من الموظفين وقيادات الحزب عالقين في الداخل ويطلون من الشرفات طلباً للنجدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

قفزت نائب رئيس حركة النهضة علي العريض على اثر حريق اجتاح مقرب حزب النهضة التونسي pic.twitter.com/UrECjxSBmb — Rasoul (@alwuheli) December 9, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من أمام المقر محاولات بعض العالقين القفز عبر شرفات الطوابق لتفادي النيران، فيما أصيب القيادي علي العريض عندما قفز من الطابق الثاني ليخترق حاجز ويسقط جسده على الأرض.

ووصلت وحدات الحماية المدنية وقوات الأمن للسيطرة على الوضع وإجلاء الموظفين ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ولم تتضح على الفور أسباب اندلاع الحريق.