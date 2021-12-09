مصر تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

القاهرة - أ ش أ

تسلم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة، رئاسة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في دورته 14، وذلك من الدكتور علي زيدان أبو زهري رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة 13 للمجلس.

وأفاد بيان للإيسيسكو، بأن ذلك جاء خلال الجلسة الإجرائية للدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو، الذي تستضيفه مصر يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أنه تم التوافق على تشكيل مكتب المؤتمر العام، بناء على المشاورات، حيث سيكون ممثل الجابون نائبا للرئيس، وممثل باكستان مقررا، ويستمر عمل المكتب لمدة أربع سنوات، حتى موعد انعقاد الدورة 15 للمؤتمر العام للإيسيسكو.

وأوضح أنه عقب توليه رئاسة المؤتمر العام تقدم الدكتور عبد الغفار بالشكر للوفود المشاركة في أعمال المؤتمر، مجددا التزام مصر بدعم المنظمة، حيث تعتبر القاهرة الإيسيسكو شريكا استراتيجيا؛ للمساهمة في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة.