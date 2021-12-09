Masrawy logo white

مصر تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

04:01 م الخميس 09 ديسمبر 2021
مصر تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

القاهرة - أ ش أ

تسلم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة، رئاسة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في دورته 14، وذلك من الدكتور علي زيدان أبو زهري رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة 13 للمجلس.

وأفاد بيان للإيسيسكو، بأن ذلك جاء خلال الجلسة الإجرائية للدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو، الذي تستضيفه مصر يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أنه تم التوافق على تشكيل مكتب المؤتمر العام، بناء على المشاورات، حيث سيكون ممثل الجابون نائبا للرئيس، وممثل باكستان مقررا، ويستمر عمل المكتب لمدة أربع سنوات، حتى موعد انعقاد الدورة 15 للمؤتمر العام للإيسيسكو.

وأوضح أنه عقب توليه رئاسة المؤتمر العام تقدم الدكتور عبد الغفار بالشكر للوفود المشاركة في أعمال المؤتمر، مجددا التزام مصر بدعم المنظمة، حيث تعتبر القاهرة الإيسيسكو شريكا استراتيجيا؛ للمساهمة في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة.

هذا المحتوى من

Asha
خالد عبدالغفار منظمة الإيسيسكو وزير التعليم العالي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. قرارات كورونا.. ممنوع دخول هذه الأماكن بدون الكمامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا