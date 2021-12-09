"فورا تعني فورا".. احتفاء سعودي بعد إخلاء فرنسا سبيل "معتقل خاشقجي"

كتبت – إيمان محمود

"فورًا يعني فورًا".. هكذا أشاد نشطاء سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تعامل المملكة مع فرنسا، بعد أن ألقت الأخيرة القبض على مواطن سعودي اشتبهت في تورطه بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتداول السعوديون جزء من بيان المملكة العربية السعودية، التي طالبت فيه فرنسا بسرعة الإفراج عنه، قائله: "عليكم إطلاق سراح المواطن فورا"، مشيرين إلى أن المملكة تعتبر مواطنيها خط أحمر، خاصةً بعد أن استجابت فرنسا لمطلبها بعد ساعات قليلة من إصدار البيان.

وأوقفت شرطة الحدود الفرنسية، الرجل الذي يحمل جواز سفر باسم خالد العتيبي، مساء الثلاثاء، في مطار رواسي شارل ديجول في باريس، بينما كان يستعدّ للصعود على متن طائرة متوجّهة إلى الرياض.

في البداية، أكدت الشرطة ومصادر قضائية لوسائل إعلام فرنسية أن الموقوف هو خالد العتيبي الملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية لضلوعه في جريمة قتل خاشقجي.

وفور انتشار الأنباء، أصدرت سفارة السعودية لدى فرنسا، بيانها قائلة إن "ما تم تداوله غير صحيح وأن مَن تمّ إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة.. عليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورًا".

ومن ثَم أطلقت فرنسا سراحه، وقال النائب العام في باريس ريمي هايتس في بيان أن "عمليات التدقيق المعمقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه".

وأصدرت سفارة السعودية لدى فرنسا بيانها الثاني لتؤكد أنه "جرى متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء، وعدم علاقته بالموضوع، كما قام مسؤولي السفارة بزيارته في مقر احتجازه والاطمئنان على أوضاعه".

وأكد البيان أنه قد تم إطلاق سراح المواطن السعودي مساء الأربعاء، وغادر إلى السعودية.

ودشّن السعوديون هاشتاج "فورًا يعني فورًا"، حيث قال سالم آل سحمان، الإعلامي السعودي السابق وعضو اتحاد الصحفيين العرب، في تغريدة "الله يعز مملكتنا وولاة امرنا شاهد بيان وزارة الخارجيه السعودية بفرنسا بخصوص السعودي الذي تم اعتقاله بالمطار (عليكم إطلاق سراح المواطن فورا) وبالفعل تم اطلاقه رغما عن انف الحاقدين والحاسدين مثيري الفتن".

#السعوديه_العظمي الله يعز مملكتنا وولاة امرنا شاهد بيان وزارة الخارجيه السعودية بفرنسا بخصوص السعودي الذي تم اعتقاله بالمطار (عليكم اطلاق سراح المواطن فورا) وبالفعل تم اطلاقه رغما عن انف الحاقدين والحاسدين مثيري الفتن. 🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/B2h22Wk6Kb — سالم آل سحمان (@SalemAlSehman) December 8, 2021

فيما نشر أحد المغردين السعوديين بيان السفارة وقرار فرنسا، معلقًا عليهما قائلاً: "وراك محزم ورجال ودولة ما تضيع حقك".

وغرّد آخر: "الدبلوماسية السعودية تثبت يومًا بعد يوم أنها لن تتهاون مع استهداف المواطنين وأن #المواطن_السعودي_خط_أحمر.. ولن تقف صامتة أمام أي تجاوزات وعندما تقول السعودية فورًا.. فإن #فورًا_يعني_فورًا".

الدبلوماسية السعودية تثبت يومًا بعد يوم أنها لن تتهاون مع استهداف المواطنين وأن #المواطن_السعودي_خط_أحمر..



ولن تقف صامتة أمام أي تجاوزات وعندما تقول السعودية فورًا.. فإن "#فورًا_يعني_فورًا". pic.twitter.com/wag6EhA54e — عسّاف (@reallAssaf) December 8, 2021

فيما علّق سعودي آخر قائلاً: "قصة قصيرة جدا اسمها #فوراً_يعني_فوراً دام عزك ياوطن".