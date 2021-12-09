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محمد بن سلمان يتوجه إلى الكويت بعد قطر

12:44 م الخميس 09 ديسمبر 2021
محمد بن سلمان يتوجه إلى الكويت بعد قطر

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي


(بي بي سي):

يصل ولي العهد السعودي اليوم إلى الكويت قادما من قطر، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة خليجية لتنسيق المواقف قبيل قمة الرياض المرتقبة في منتصف الشهر الحالي.

وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت هي الثالثة منذ تقلده مركز المسؤولية، وكانت الزيارة الثانية في عام 2018.

وتربط البلدين اتفاقيات عديدة تشمل خدمات النقل الجوي وتبادل البعثات الدراسية وتشجيع الاستثمار في المجال التعليمي والبحث والرياضة. بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الكويتية إلى السعودية في العام الماضي نحو 250 مليون دينار كويتي، وفاقت الصادرات السعودية إلى الكويت نصف مليون دينار كويتي.

هذا المحتوى من

BBC
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