رسميًا.. انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق
(وكالات):
أعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات للتحالف الدولي في العراق بشكل رسمي.
وقال الأعرجي في بيان صحفي: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي".
وأضاف: "نعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".
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