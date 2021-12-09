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رسميًا.. انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق

12:04 م الخميس 09 ديسمبر 2021
رسميًا.. انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق

قوات التحالف في العراق

(وكالات):

أعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات للتحالف الدولي في العراق بشكل رسمي.

وقال الأعرجي في بيان صحفي: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي".

وأضاف: "نعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

قوات التحالف الدولي العراق الجيش العراقي قاسم الأعرجي

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