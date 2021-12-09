رسميًا.. انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق

(وكالات):

أعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات للتحالف الدولي في العراق بشكل رسمي.

وقال الأعرجي في بيان صحفي: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي".

وأضاف: "نعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".