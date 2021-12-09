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هل ينتقل "أوميكرون" بين الحاصلين على لقاح كورونا؟

11:41 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
هل ينتقل "أوميكرون" بين الحاصلين على لقاح كورونا؟

أوميكرون

طوكيو - (د ب أ):

يقول باحثون في اليابان إن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، لديها قدرة كبيرة للانتقال بين الاشخاص، حتى بين الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس، أو الذين أصيبوا بسلالات أخرى منه، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس.

وأعلنت مجموعة من الباحثين، يقودهم نيشيورا هيروشي، الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية، نتائج تحليلهم المتعلقة بالانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" بجنوب إفريقيا، في اجتماع للجنة استشارية التابعة لوزارة الصحة أمس الأربعاء.

وقامت المجموعة بفحص معلومات جينية لنحو 200 حالة تم الإعلان عن إصابتها في جنوب إفريقيا، خلال الفترة منذ سبتمبر وحتى نهاية /نوفمبر، بناء على قاعدة بيانات دولية.

ويقول الباحثون إن متوسط عدد الأشخاص الذين يصيبهم كل شخص مصاب بالفيروس، جاءت أعلى بواقع 2ر4 مرة من متوسط عدد إصابات متحور "دلتا" في إقليم "جاوتنج" بجنوب إفريقيا، الأكثر تضررا بسبب متحور "أوميكرون".

ويقول الأستاذ نيشيورا إن متحور "أوميكرون" من المرجح أن يشكل مخاطر عالية حتى في الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة، مضيفا أنه سينتظر حتى يتم الحصول على معلومات أساسية بشأن المتحور، تتضمن حدة الأعراض التي يسببها، ومدى فعالية اللقاح.

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