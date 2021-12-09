تنبيه في رسالة.. إجراء جديد من الصحة بشأن الجرعة الثانية للقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكان، رسائل هاتفية في الساعات الأولى من صباح اليوم، للمواطنين المُسجلين للحصول على لقاح كورونا، بشأن إجراء جديد يتعلق بالجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب نص الرسالة التي اطلع عليها مراسل مصراوي، قالت وزارة الصحة إنه "تسهيلا على المواطنين تم إتاحة الجرعة الثانية لمن تخلف عنها في نفس مكان تلقي الجرعة الأولى بدءًا من 10 ديسمبر ولمدة أسبوعين".

وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن عدد الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا 31 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى 16 مليونًا فقط.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة تلفزيونية، أن العديد من المواطنين يحصلون على الجرعة الأولى من اللقاح ولا يحصلون على الثانية، منوهًا إلى أن الحصول على جرعة واحدة غير مجدٍ.

وأشار إلى أن الجرعة الثانية أساسية لتكوين أجسام مناعية والحماية من الفيروس، معلنًا فتح الباب، يوم الخميس أمام الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح وفوتوا ميعاد الجرعة الثانية أيًا كان الوقت الذي مرّ على هذا الأمر.

ونوه القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن الفجوة ما بين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا وجرعتين يجب ألا يزيد عن 3 ملايين جرعة في أي مكان، قائلًا إن الفرق الكبير في مصر دفع الوزارة لاتخاذ الإجراء الخاص بيوم الخميس.