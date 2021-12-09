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زلزال بقوة 6 درجات ريختر يضرب جنوب غربي اليابان ولا تحذير من تسونامي

08:36 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
زلزال بقوة 6 درجات ريختر يضرب جنوب غربي اليابان ولا تحذير من تسونامي

زلزال

طوكيو- (أ ش أ):

ضرب زلزال تقدر شدته الأولية بـ 6 درجات على مقياس ريختر، سلسلة جزر في مقاطعة (كاجوشيما) جنوب غربي اليابان، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في البنية التحتية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.. مؤكدة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأكدت السلطات البلدية سلامة 64 ساكنا و12 عاملا زائرا في جزيرة (أكوسيكي) الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلو متر من مدينة (كاجوشيما) في جزيرة كيوشو الرئيسية.

من جانبها، ذكرت شركة "كيوشو" للسكك الحديدية، أن خدمات قطارات كيوشو شينكانسن السريعة قد توقفت لفترة وجيزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد الزلزال لكنها استؤنفت بعد حوالي 15 دقيقة.​

زلزال مقياس ريختر اليابان هيئة الأرصاد الجوية اليابانية

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