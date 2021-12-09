قانون في نيوزيلندا يسمح بتغيير الجنس المسجل في شهادات الميلاد

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس عن إصدار قانون يسمح للأشخاص بتغيير الجنس المسجل في شهادة ميلادهم.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية جان تينيتي إن القانون الجديد يعني أن النيوزيلنديين لن يحتاجوا بعد الآن إلى دليل على علاج طبي أو إقناع المحكمة بأن الجنس المثبت في شهادة ميلادهم يتطابق مع الجنس الذى يعرفون أنفسهم به.

وأضافت: "اليوم هو يوم فخر في تاريخ أوتياروا (نيوزيلندا). لقد صوت البرلمان لصالح الاستيعاب وضد التمييز".

وقالت تينيتي إن النيوزيلنديين المولودين في الخارج لن يكونوا مؤهلين حيث إن التغييرات تنطبق فقط على شهادات الميلاد النيوزيلندية فى هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في غضون 18 شهرا.

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