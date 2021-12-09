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نيوزيلندا بصدد حظر بيع السجائر للمراهقين في سن 14 وأقل

03:24 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
نيوزيلندا بصدد حظر بيع السجائر للمراهقين في سن 14 وأقل

نيوزيلندا

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس أنها ستحظر بيع السجائر للأجيال المقبلة في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى أن تصبح خالية من التدخين بحلول عام 2025.

وأعلنت مساعدة وزير الصحة عائشة فيرال أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أقل لن يتمكنوا أبدا من شراء التبغ بشكل قانوني عندما يدخل قانون بهذا الشأن حيز التنفيذ.

وقالت: "نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا التدخين أبدا، لذا سنجرم بيع أو توريد منتجات التبغ الذي يتم تدخينه إلى شرائح جديدة من الشباب".

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الأشخاص فقط من شراء منتجات التبغ التي تحتوي على مستويات منخفضة للغاية من النيكوتين، كما سيتمكن عدد أقل من المتاجر من بيع منتجات التبغ.

وقالت فيرال "إنه يوم تاريخي لصحة شعبنا".

وأشارت إلى أن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا ويسبب واحدا من كل أربعة أمراض سرطانية. وينتشر الضرر المتصل بالتدخين بشكل خاص في مجتمعات الماوري وتلك المطلة على المحيط الهادئ والمجتمعات المحلية منخفضة الدخل.

وأضافت: "في حين أن معدلات التدخين تسير في الاتجاه الصحيح، نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، بشكل أسرع للوصول إلى هدفنا".

ولا يزال يتعين على القانون الجديد أن يمر بالعملية التشريعية.​

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