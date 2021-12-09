روسيا تعتزم تزويد تركيا بدفعة إضافية من صواريخ "إس 400"

موسكو - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تعتزم تزويد تركيا بدفعة جديدة من أنظمة "إس 400" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.

وقال بيسكوف في حديث لقناة "أنتينا" اليونانية، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لدينا بعض التفاهمات مع شركائنا الأتراك، ونحن نأمل في ذلك".

وبشأن العقوبات الأمريكية ، قال بيسكوف: "نعلم جميعا أن الولايات المتحدة تعجبها لعبة العقوبات هذه، ولكننا ندرك أنها لا تحقق أهدافها أبدا، فهي لم تساعد أبدا في إجبار أي بلد على تغيير موقفه" ، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء مساء الأربعاء.

وتابع: "تتمثل سياساتنا في أننا منفتحون على التعاون مع مختلف الدول، وخاصة مع شركائنا. وهذا التعاون بين روسيا وتركيا لا يجب أن يكون تهديدا لليونان، لأن هذه الأنظمة ليست هجومية، بل دفاعية 100%".

يذكر أن روسيا وتركيا أبرمتا عام 2017 صفقة لتوريد موسكو أنظمة "إس 400" لأنقرة.

وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها للصفقة واستبعدت تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" وهددت بفرض عقوبات عليها بسبب تلك الصفقة.

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