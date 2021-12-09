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بيان جديد من السعودية بشأن توقيف أحد مواطنيها على خلفية قضية خاشقجي

12:49 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
بيان جديد من السعودية بشأن توقيف أحد مواطنيها على خلفية قضية خاشقجي

جمال خاشقجي

(وكالات):

نشرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا بيانا، الأربعاء، بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية جمال خاشقجي.

وجاء في البيان: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا الإفادة بأنه جرى متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضاف البيان أن السفارة السعودية تابعت موضوع المواطن المشار له، لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء، وعدم علاقته بالموضوع، كما قام مسؤولي السفارة بزيارته في مقر احتجازه والاطمئنان على أوضاعه.

وأكد البيان أنه قد تم إطلاق سراح المواطن السعودي مساء الأربعاء، وغادر إلى السعودية.

وكانت السفارة السعودية لدى فرنسا، قد كشفت في وقت سابق الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن السفارة السعودية لدى فرنسا بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً.

كما سبق أن أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، حدوث خطأ في تحديد هوية رجل اعتقل في مطار شارل ديجول بباريس بزعم علاقته بالقضية.

جمال خاشقجي السعودية فرنسا

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