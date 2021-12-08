الخارجية البريطانية تكشف سبب فشل مفاوضات فيينا مع إيران

(وكالات):

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن جولة مفاوضات فيينا الأخيرة توقفت بسبب رفض إيران لجميع الحلول الوسط.

وأوضحت الخارجية البريطانية لقناة "العربية"، أن إيران طالبت بتغييرات كبيرة خارج خطة العمل الشاملة.

ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات فيينا، غدًا الخميس، وذلك بعد تشاور الوفود مع عواصمها.

وشددت الخارجية البريطانية أن على إيران ألا تتوقع موافقتها على مقترحات غير منطقية وغير معقولة.



وقالت بريطانيا، إنه في حال انهيار المفاوضات مع إيران، فإنها ستبحث كافة الخيارات مع الشركاء.

وأضافت أنه أمام إيران فرصة أخيرة لاستعادة خطة العمل الشاملة، مطالبة إياها أن تقرر إذا ما كانت ستبرم صفقة عادلة وشاملة، فعليها التفاوض على أساس ما تم التوصل إليه.