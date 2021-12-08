ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية



(بي بي سي)

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 ديسمبر الجاري إلى فبراير المقبل، وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأسس القانونية للتصويت.

وجاء الإعلان عن الدعوة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية على لسان عمر عبد العزيز بوشاح، نائب رئيس الهيئة الاستشارية.

من جانبها، لم تعلن المفوضية الوطينة العليا للانتخابات بعد القائمة النهائية بأسماء المرشحين للسباق الرئاسي جراء الطعون القضائية المتشعبة بشأن أهلية 98 مرشحاً سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات.