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الجزائر: تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "رشاد" الإخواني

07:55 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الجزائر: تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "رشاد" الإخواني

تفكيك خلية إرهابية بالجزائر

الجزائر - أ ش أ

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح تنظيم "رشاد" الإرهابي بولاية وهران ( شمال غربي الجزائر على بعد 432 كم عن الجزائر العاصمة).

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أنه في إطار مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، تمكنت أجهزة الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع) بوهران من تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح التنظيم الإرهابي "رشاد"، والقبض على 9 أشخاص من بينهم عناصر خطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف البيان أن المقبوض عليهم يواجهون تهما تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، واستخدام تقنيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة، ونشر أفكارها المتطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني.

ونوهت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المختصة للجيش الجزائري بهدف قطع جميع سبل دعم وإسناد الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، ولضمان أمن واستقرار البلاد وحماية وحدته الوطنية.

يذكر أن حركة "رشاد" الإخوانية تعد خامس تنظيم إرهابي بعد "الجبهة الإرهابية للإنقاذ"، وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" على قائمة الإرهاب في الجزائر؛ التي صنفتها رسميا كـ"تنظيم إرهابي" في مايو الماضي.

وتعد "رشاد" حركة إخوانية إرهابية خرجت من رحم "الجبهة الإرهابية للإنقاذ"، التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الجزائريين خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ"العشرية السوداء".

هذا المحتوى من

Asha
تفكيك خلية إرهابية الجزائر تنظيم رشاد

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