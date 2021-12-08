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وزير خارجية سويسرا يتولى رئاسة البلاد مطلع يناير 2022

06:10 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
وزير خارجية سويسرا يتولى رئاسة البلاد مطلع يناير 2022

وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس

برن - (د ب أ):

من المقرر أن يتولي وزير خارجية سويسرا، اجناسيو كاسيس، منصب رئيس البلاد العام المقبل، وذلك في أعقاب تصويت في مجلسي البرلمان اليوم الأربعاء.

وسيحل كاسيس، الذي حصل على 156 صوتا من إجمالي 197 صوتا، محل وزير الاقتصاد جاي بارميلين.

ويشغل الوزراء السويسريون منصب الرئيس على أساس دوري. ويتولى الرئيس الواجبات الشرفية، ويرأس اجتماعات الحكومة.

وتولى بارميلين الرئاسة في عام 2021، ومن المقرر أن يبدأ كاسيس مهامه الرئاسية مطلع يناير المقبل عام 2022 .

وتم انتخاب آلان بيرسيت، وزير الداخلية والصحة نائبا للرئيس، ولذلك يتوقع له يتولي منصب الرئيس في 2023.

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