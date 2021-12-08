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فرنسا تخلي سبيل المقبوض عليه خطأ على خلفية مقتل خاشقجي

06:09 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
فرنسا تخلي سبيل المقبوض عليه خطأ على خلفية مقتل خاشقجي

الشرطة الفرنسية

اسطنبول - (د ب أ):

قالت السلطات الفرنسية إن الرجل الذي تم القبض عليه في فرنسا على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ليس من بين المشتبه بهم.

وقال ممثل الادعاء العام لباريس ريمي هيتس اليوم الأربعاء إنه تبين بالفحص أن مذكرة الاعتقال لم تشر إلى الرجل، وتم إخلاء سبيله.

وكان قد تم اعتقال الرجل في مطار شارل دي جول في باريس أمس الثلاثاء.

وأعلنت السفارة السعودية في باريس إثر ذلك أن الرجل الذي تم القبض عليه ليس له أي علاقة بقضية خاشقجي وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وكان خاشقجي قد قتل يوم الثاني من أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتجري محاكمة 26 متهما في القضية في اسطنبول منذ أكثر من عام.

وتعتبر المحاكمة حتى الآن رمزية لأنها انعقدت في ظل غياب المتهمين.

وتضم قائمة المتهمين في المحاكمة الجارية في اسطنبول مستشارا مقربا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق.

وتم اتهامهما بتحريض متهمين آخرين على القتل عن طريق التعذيب. ويحمل جميع المتهمين الجنسية السعودية.

ويحل موعد الجلسة المقبلة في اسطنبول في 24 فبراير.

مقتل خاشقجي اخلاء سبيل الشرطة الفرنسية

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